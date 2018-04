Gleisi dará coletiva às 16h30 no local onde estão militantes em Curitiba

Por Daniel Weterman, enviado especial

Curitiba – A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), chamou uma coletiva de imprensa para as 16h30 no local onde estão os manifestantes favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, próximo à superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.

Gleisi reúne-se neste momento com integrantes das direções nacional e estadual do PT na sede estadual do partido, região central da capital paranaense, para definir os comunicados a serem feitos.

O presidente do PT paranaense, Dr. Rosinha, também deve estar na coletiva de imprensa.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse neste domingo, 8, que os aliados tentarão negociar com autoridades a possibilidade de Lula receber visitas. “Eu quero visitá-lo”, afirmou o parlamentar. Por enquanto, apenas os advogados de Lula podem conversar com o ex-presidente.

Também há uma campanha incentivando pessoas a escreverem cartas ao ex-presidente e enviar as correspondências à Superintendência da PF. O senador afirmou que há “caravanas e caravanas” a caminho de Curitiba neste momento.