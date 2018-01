Gleisi confunde homenagem a jogador com apoio a Lula

São Paulo – A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, cometeu uma gafe no Twitter no sábado (13).

Ela recebeu uma imagem pela internet mostrando a torcida de um jogo entre o Bayern de Munique e o Bayer 04 Leverkusen, na Alemanha. Os torcedores estavam carregando uma faixa que dizia “Forza Luca”, em homenagem a Luca Farnesi, jogador que está em coma após uma briga de torcidas.

Na imagem, no entanto, a parte superior do “C” na faixa estava encoberta pelos torcedores, e o texto parecia dizer “Forza Lula”.

A senadora tuitou: “SHOW DE TORCIDA! Um apaixonado por futebol como @LulapeloBrasil merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo todo. Recebi esta imagem, que mostra uma faixa ‘FORZA LULA’ na torcida do Bayern de Munique, ontem, na partida contra o Bayer Leverkusen, pela Liga Alemã”.

Gleisi foi informada por um blog do jornal Gazeta do Povo de que a faixa estava fazendo alusão a Luca Farnesi, e apagou o tuíte.

“Recebi de um torcedor! Fiz de boa fé! Sacanagem é esse tabloide virtual de quinta categoria ficar sacaneando. Confundidos são vcs, q fazem jornalismo por encomenda!”, afirmou na rede social.