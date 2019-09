Gilmar também proíbe censura

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também determinou que a gestão Marcelo Crivella (PRB), se abstenha de apreender livros de temática LGBT na Bienal do Rio. Em seu despacho, afirmou que a Prefeitura fez ‘verdadeira censura prévia’ e promove ‘patrulha do conteúdo de publicação artística’. Neste domingo, em outra decisão, o presidente do STF Dias Toffoli, também barrou as apreensões no evento. O ministro proibiu, não apenas, que a Prefeitura se ‘abstenha-se de apreender qualquer livro exposto na Feira Bienal do Livro, e em especial a publicação “Vingadores: A Cruzada das Crianças”’, como também de ‘abstenha-se de cassar o alvará de funcionamento da Bienal do Livro’.

Homem morre em acidente de patinete

Um homem morreu neste sábado, 7, em acidente de patinete elétrico no centro de Belo Horizonte. Roberto Pinto Batista Júnior, engenheiro eletrônico de 43 anos, trafegava em ciclovia na Avenida Paraná quando caiu e bateu a cabeça em um bloco de concreto. O enterro foi realizado neste domingo, 8, no Cemitério Parque da Colina. O tráfego em patinetes elétricos não é regulamentado na cidade. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado às 12h36. Ao chegarem ao local, os paramédicos já encontraram o engenheiro inconsciente.

Liberado novo lote do IR

A Receita Federal libera, nesta segunda-feira (9), a partir das 9h, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019. O lote contempla ainda restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Segunda a Receita, 2,81 milhões de contribuintes terão direito à restituição que será creditada no dia 16 de setembro, totalizando o valor de 3,5 bilhões de reais. O valor da restituição estará corrigido, em 3,08% relativo à taxa Selic de maio a setembro de 2019.Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet (receita.economia.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146.

Manifestantes de Hong Kong pedem ajuda dos EUA

Milhares de manifestantes cantaram o hino dos Estados Unidos e pediram para que o presidente americano, Donald Trump, proteja os direitos humanos em Hong Kong, encerrando um fim de semana de protestos menores e acalorados que continuaram mesmo após a recente tentativa de conciliação do governo. Este é o 14º fim de semana seguido de protestos. Manifestantes, com muitas bandeiras americanas, se reuniram em um parque no principal distrito comercial da cidade durante o início da tarde deste domingo (horário local) e, durante horas, marcharam pelo imenso complexo consular dos EUA até uma colina próxima.

Marcha lembra vítimas de Pinochet

Quando se comemoram 46 anos do golpe de Estado que instaurou a ditadura de Augusto Pinochet, sua figura segue dividindo os chilenos. Neste domingo (8), uma grande marcha em memória de suas vítimas terminou em confrontos com a polícia. Manifestantes encapuzados, com pedras e paus, entraram em confronto com agentes das forças especiais, que aguardaram o avanço da multidão pelo centro de Santiago até chegar ao memorial no Cemitério Geral das mais de 3.000 vítimas – entre mortos e desaparecidos – que deixou a ditadura chilena (1973 – 1990). A marcha deste domingo começou na praça Los Heroes, no centro de Santiago, e avançou pacificamente por várias ruas em direção ao cemitério. Os manifestantes levaram cravos vermelhos e fotografias de parentes executados ou desaparecidos.

Papa visita Madagascar

Em visita a Madagascar neste domingo, o papa Francisco condenou o que ele afirmou ser uma cultura de privilégios e corrupção que permite que pouquíssimos vivam na riqueza enquanto a grande maioria definha na pobreza. Ele falou em uma homilia durante uma missa em um extenso campo nos arredores da capital Antananarivo diante de centenas de milhares de pessoas, muitas das quais passaram a noite ao ar livre esperando. O Vaticano disse que a estimativa dos organizadores locais da missa era de cerca de um milhão de pessoas. Como tem feito desde o início de sua passagem por três países da África subsaariana, o papa falou sobre a enorme diferença entre os que têm e os que não têm no continente. Ele já visitou Moçambique e seguirá para as Ilhas Maurício na segunda-feira.

Pompeo: aberto a negociações com o Talibã

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, garantiu que o país segue aberto a firmar um acordo de paz com “condições” com os talibãs, após o cancelamento das negociações previstas para este domingo, mas ressaltou que não está disposto a “recompensá-los” após o atentado cometido em Cabul na quinta-feira. “A questão é que, quando os talibãs tentaram ganhar vantagem na negociação realizando ataques terroristas dentro do país, o presidente (Donald) Trump tomou a decisão adequada. Não fazia sentido recompensá-los por este tipo de mau comportamento”, disse Pompeo em entrevista à emissora “CNN”. Segundo o chefe da diplomacia americana, “se os talibãs não se comportam, se não cumprem, o presidente dos EUA não vai reduzir a pressão”.