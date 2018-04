Gilberto Kassab diz que permanecerá no ministério

Brasília – O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que não vai se descompatibilizar até o próximo dia 7 e que permanecerá no cargo. “Eu não deixo o governo”, afirmou, após participar de cerimônia de sanção da Lei da Flexibilização da Voz do Brasil, no Palácio do Planalto.

Antes, havia a expectativa de que o ministro deixasse o posto para ocupar o cargo de vice na chapa do prefeito João Doria, que vai concorrer ao governo de São Paulo. A vaga, segundo pessoas próximas ao ministro, deve ficar com a ex-vice-prefeita Alda Marco Antônio.