Genro de Silvio Santos está foragido por não pagar pensão alimentícia

Por Hyndara Freitas, do Estadão Conteúdo

O marido de Silvia Abravanel, Kleiton Pedroso de Abreu, está foragido por não pagar pensão de sua filha de cinco anos, fruto do relacionamento com a ex-mulher Ana Arraes Cavalcante. Em dezembro, ele foi detido pelo mesmo motivo, mas foi solto no mesmo dia após a Justiça acatar seu pedido de habeas corpus.

A advogada Geovana da Conceição, que representa a mãe, recorreu à decisão e, no dia 19 de abril, foi expedido um novo mandado de prisão pelo juiz Adilor Danieli, da Vara da Família da Comarca de Balneário Camboriú (SC). O mandado estipula que Kleiton fique preso por 60 dias em regime fechado. Desde abril, agentes da 1ª DP de Capturas de São Paulo tentam executar o mandado, mas até agora não obtiveram sucesso e Kleiton continua foragido, conforme apurou o E+.

De acordo com Ana, ele não paga pensão há um ano e três meses e já foi detido outras duas vezes. Inicialmente, o valor de pensão devido era de R$ 29.384,68, sem atualização.

Em conversa por telefone, o advogado de Kleiton, João Fonseca, negou que seu cliente estivesse foragido e disse que não está ciente de nenhum mandado de prisão. “Não está. Ele está fora do Brasil fazendo um curso de 90 dias. Ele já passou 30 e em cerca de 60 dias ele retorna ao Brasil. Se existe esse mandado de prisão, eu não estou sabendo, não fui intimado disso”, falou, dizendo que se trata de um curso de música, possivelmente em Londres.

Ele disse ainda que Kleiton ganha R$ 2.500 por mês, e que a Justiça pede que ele pague R$ 4.750 mensais de pensão alimentícia. “Eu vou recorrer, fazer tudo o que há de se fazer, mas ele não tem dinheiro. Se eu não tiver uma decisão contrária a essa prisão, meu cliente vai se entregar e cumprir a lei”.

Ana contou ainda que Kleiton é processado também por abandono de paternidade. “Não é fácil lutar contra alguém poderoso, vivo há cinco anos esse drama, em que sou ameaçada. Isso precisa ter fim”, desabafa a mãe da menina.