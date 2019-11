General Santa Rosa pede demissão da Secretaria de Assuntos Estratégicos

São Paulo – O general Maynard Marques de Santa Rosa pediu demissão nesta segunda-feira (04) da chefia da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro. A informação foi confirmada pela assessoria da pasta.

Não foi confirmada a informação, que circula na imprensa, de que outros militares que atuam com ele também teriam pedido o afastamento.

A SAE é subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, atualmente sob comando do ministro Jorge Antônio de Oliveira. Santa Rosa havia sido indicado para o cargo no início do ano pelo então ministro Gustavo Bebianno.

Perfil

Santa Rosa é general reformado, graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Resende/RJ), e serviu em 24 unidades militares durante seus 49 anos na ativa.

Possui mestrado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Rio e doutorado em Ciências Militares, além de pós-doutorado em Política e Estratégia, pelo U.S. Army War College.