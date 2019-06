General Luiz Eduardo Ramos será o novo ministro da Secretaria do Governo

São Paulo – O general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, atual comandante militar do Sudeste, será o novo ministro da Secretaria do Governo.

A informação foi confirmada pelo gabinete do porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros. Ele entra no lugar do General Santos Cruz, que foi demitido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ao contrário dos outros ministros militares e do próprio vice-presidente General Hamilton Mourão, Ramos não é da reserva.

Como comandante militar do Sudeste, ele fica baseado em São Paulo e ainda não há previsão de chegada ao Palácio do Planalto para o início de suas atividades.

Ramos foi Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército e assim como Santos Cruz, atuou como Force Commander da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, de acordo com o Exército.

Natural do Rio de Janeiro, ele é praça de 1973, tendo sido declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 1979 e havia sido promovido ao Comando Militar do Sudeste (CMSE) em novembro de 2017.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)

Mais informações em instantes