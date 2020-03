General Heleno testa positivo para coronavírus

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, afirmou nesta quarta-feira, 18, que está com coronavírus. Ele aguarda exame de contraprova realizado pela Fiocruz.

No Twitter, o ministro disse estar sem febre e não apresentar “sintomas relacionados ao Covid-19″. Na sexta-feira da semana passada, na mesma rede social, o general escreveu que havia testado negativo para a doença.

Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas. — General Heleno (@gen_heleno) March 18, 2020

Heleno é o 16º integrante da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos no início do mês que testou positivo para a doença.

Além do ministro, outros quatro funcionários do GSI que integraram a equipe que acompanhou Bolsonaro na viagem também tiveram diagnóstico de Covid-19.

Desde a semana passada, auxiliares do presidente que viajaram aos EUA têm sido monitorados, depois que o secretário de Comunicação Social do governo, Fábio Wajngarten confirmou que está com a doença. Wajngarten está em isolamento domiciliar.

O presidente Jair Bolsonaro já fez dois exames e, segundo publicou em suas redes sociais, ambos deram diagnóstico negativo para o coronavírus.

Também fizeram o teste o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, pela primeira vez, e o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, pela segunda vez. Os resultados devem sair em breve.

O Brasil já tem quase 300 casos confirmados para a doença infecciosa e mais de 8 mil suspeitos.