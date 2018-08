General Hamilton Mourão (PRTB) será vice na chapa de Jair Bolsonaro

Da redação com agências

São Paulo – Antonio Hamilton Martins Mourão (PRTB), general da reserva do Exército e presidente do Clube Militar, será o candidato à vice-presidência na chapa de Jair Messias Bolsonaro (PSL).

O anúncio foi feito na tarde deste domingo (05) durante a convenção do PSL em São Paulo, realizada em um clube no bairro do Jaçanã.

Em 15 de setembro de 2017, ele falou por três vezes na possibilidade de intervenção militar diante da crise enfrentada pelo País, caso a situação não seja resolvida pelas próprias instituições.

A afirmação aconteceu durante palestra na Loja Maçônica Grande Oriente, em Brasília, após o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciar pela segunda vez o presidente Michel Temer por participação em organização criminosa e obstrução de justiça.

“Ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do Judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso”, disse Mourão em palestra gravada, justificando que “desde o começo da crise o nosso comandante definiu um tripé para a atuação do Exército: legalidade, legitimidade e que o Exército não seja um fator de instabilidade”.

O general Mourão seguiu afirmando que “os Poderes terão que buscar uma solução, se não conseguirem, chegará a hora em que teremos que impor uma solução’ e essa imposição não será fácil, ela trará problemas”.

Procurado pelo Estadão, que reportou o incidente, Mourão alegou que não estava “insuflando nada” ou “pregando intervenção militar” e que a interpretação das suas palavras “é livre”.

Reviravolta

Na sexta-feira (03), durante entrevista para a Globo News, Bolsonaro havia dito que a escolha para vice estava entre outros dois nomes.

Eles seriam a advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, e Luiz Philippe de Orleans e Bragança, membro da família imperial brasileira.

De acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro teria dito no microfone na convenção deste domingo que Luiz Phillipe assumiria o Ministério das Relações Exteriores caso a chapa fosse eleita.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

