General diz que índices de criminalidade do Rio caíram em junho

Rio – O secretário estadual de Segurança do Rio, general Richard Nunes, afirmou nesta terça-feira, 3, que os índices de criminalidade no Estado do Rio estão caindo e previu um segundo semestre “bem melhor que o primeiro” na área da segurança pública. “Ainda não temos os números oficiais, mas em junho voltamos a reduzir todos os índices de criminalidade no Rio”, afirmou.

Ele citou como exemplos os casos de roubo de cargas, de carros e de rua. “Saímos de 5,5 mil roubos de carros em março para abaixo de 4 mil em junho”, afirmou. Segundo o secretário, os roubos de cargas, que em maio caíram 39% em comparação com o mesmo mês de 2017, continuaram caindo em junho.

Questionado sobre a sensação de que a criminalidade no Rio continua aumentando, o secretário de Segurança afirmou que “é difícil estabelecer o momento (em que a população terá a impressão de maior segurança no Estado)”, mas que “com a rearticulação das Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs) a situação deve melhorar”. Nunes disse que em Bangu, na zona oeste do Rio, e em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana, os índices de criminalidade já estão melhorando.