General Carlos Alberto Cruz é escolhido ministro da Secretaria de Governo

Atualmente, o chefe da Secretaria de Governo, que despacha do Palácio do Planalto, é o ministro Carlos Marun. A principal missão da pasta é a articulação com o Congresso Nacional e com partidos políticos e o diálogo com estados e municípios.

Além disso, é através da Secretaria de Governo que o futuro presidente estabelece relações com organizações civis e entidades representativas da juventude.

Carlos Alberto dos Santos Cruz é o quarto militar indicado por Bolsonaro para integrar seu futuro governo.

Além de seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão, também compõem seu time o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que ficará à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Fernando Azevedo Silva, no Ministério da Defesa.

Segurança Pública

Na semana passada, o filho do presidente eleito Carlos Bolsonaro divulgou em sua conta no Twitter, que Cruz seria indicado por Sérgio Moro para a Secretaria da Segurança Pública.

A informação, no entanto, não foi confirmada por Bolsonaro no dia.