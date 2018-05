GCM diz que tiroteio ocorreu na área externa do Parque do Ibirapuera

São Paulo – Um tiroteio entre policiais militares e bandidos na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, assustou frequentadores neste feriado de 1.º de Maio. Segundo a Polícia Militar, os disparos aconteceram por volta das 14h25.

Ainda não há informações sobre vítimas. No local, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) afirma que o confronto aconteceu na área externa do parque. Depois, dois suspeitos teriam entrado armados no Ibirapuera, dando início a uma busca.

Profissionais da segurança passaram a orientar os frequentadores a saírem do Ibirapuera. Os presentes afirmavam que área não estava segura.