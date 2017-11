Garotinho é punido e será transferido para Bangu 8

Márcio Dolzan, do Estadão Conteúdo

Rio – O ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR) será transferido ao presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, como “punição por não ter provado as supostas agressões” que afirmou ter sofrido na cadeia de Benfica na madrugada desta sexta-feira, 24.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a partir de agora ele será monitorado inclusive no interior da cela durante as 24 horas do dia.

Em nota, a Seap informou que “por volta de 1:30h da madrugada o interno Anthony Willian Garotinho Matheus de Oliveira chamou a segurança da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, alegando ter sido agredido com um taco de beisebol envernizado”.

Ainda de acordo com a secretaria, ele foi socorrido e levado à delegacia para registro de ocorrência. No comunicado, a Seap informou que Garotinho “se encontrava sozinho em uma galeria composta por nove celas todas vazias”, e que examinou imagens das câmeras instaladas na cadeia pública.

Elas “não detectaram presença de qualquer pessoa ou estranhos na galeria onde se encontra o detento que pudessem causar tais lesões”.

Após o registro de ocorrência, Anthony Garotinho foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.

Agora, espera transferência para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8) “como punição por não ter provado as supostas agressões”, informou a Seap.