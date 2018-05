Gabinete de Segurança Institucional analisa impactos da paralisação

Integrantes do chamado gabinete de crise estão reunidos hoje (25), no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para avaliar os impactos do quinto dia de paralisação dos caminhoneiros e também as indicações de cumprimento do acordo firmado com a categoria. O presidente Michel Temer participou dos 15 minutos finais da reunião ao lado de mais sete ministros e o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia.

No começo da reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o quadro será avaliado pelo governo para ter uma análise mais completa.

“É uma reunião de rotina em que nós vamos fazer uma avaliação, em decorrência do que aconteceu durante a semana, uma avaliação do que está acontecendo”, disse o ministro antes de entrar na reunião.

Participaram da reunião os ministros da Casa Civil, Secretaria de Governo, Defesa, Segurança Nacional, Transportes, Agricultura, Fazenda, Advocacia-Geral da União e o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia.

O governo avalia nos bastidores como reagir a uma possibilidade de locaute, quando os empresários do setor comandam as paralisações. Ainda no final desta manhã, Temer participa da reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne secretários estaduais de Fazenda, no Planalto, quando é esperado que ele fale do assunto.