Gabinete de crise volta a se reunir à tarde

Após reunião com o presidente Michel Temer e integrantes do gabinete de crise que acompanha a paralisação dos caminhoneiros e os protestos no país, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun, ressaltou que haverá nova etapa de discussões à tarde.

O ministro evitou passar números detalhados sobre rodovias bloqueadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Forças Armadas fazem esse controle.

Marun reiterou que os poderes executivos Federal e estaduais estão autorizados a atuar para buscar a normalidade.

Questionado sobre o abastecimento de combustíveis a partir da refinaria de Paulinia, Marun disse que há um planejamento de ações, coordenado pela Presidência da República, no esforço de garantir que não faltem produtos nos postos.