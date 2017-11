Fuvest faz 1ª fase do vestibular da USP em 105 locais

São Paulo – A Fuvest realiza neste domingo (26) a primeira fase do vestibular da USP em 105 locais, sendo 59 na região metropolitana de São Paulo e 46 no interior do Estado. Os candidatos devem acessar o site da fundação e informar o nome, CPF ou o número de inscrição para consultar o endereço em que foram alocados.

As escolas abriram os portões às 12h30 e às 13h eles serão fechados para o início da aplicação da prova. Não será permitido o ingresso de candidatos após o fechamento dos portões. O candidato poderá retirar-se do local a partir das 16h.

Para a realização do exame, será necessário levar documento original de identidade (com foto) e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). São permitidos, para rascunho, o uso de lápis e borracha. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante a prova. O candidato não poderá utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação. Relógios também não poderão ser usados.

Este ano, 137.581 candidatos estão inscritos no vestibular, sendo 12.840 treineiros. A USP colocou à disposição 8.402 vagas via concurso organizado pela Fuvest. São 3.416 na área de Humanidades, 3.026 em Ciências Exatas e 1.960 em Ciências Biológicas.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 18 de dezembro no site da Fuvest (www.fuvest.br). As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2018.