Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular de 2019; confira

São Paulo — A Fuvest divulgou na manhã desta quinta-feira (24) a primeira lista dos aprovados para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP) de 2019.

Os nomes podem ser conferidos no site da Fuvest, por meio deste link. A lista em PDF pode ser conferida aqui. Ao todo, serão preenchidas 8.362 vagas para todos os cursos disponíveis na universidade.

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula virtual e também presencial. Para cada etapa, a USP disponibilizou vídeos explicativos sobre o que se deve fazer.

Dúvidas sobre a matrícula podem ser esclarecidas pelos telefones (11) 3091-3403 ou 3091-3442 ou pelo e-mail suportegrad@usp.br. O horário é das 8 às 18 horas, no dia de matrícula, 7 às 22 horas.

Prova

Na primeira fase da prova, a análise foi de que o processo seletivo manteve o nível de dificuldade. Mais de 117 mil candidatos participaram dessa etapa.

Entre os candidatos, as questões de Exatas foram consideradas as mais difíceis. Para coordenadores de cursos pré-vestibular, a prova foi atual e exigiu mais interpretação de texto do que em edições anteriores.

Na segunda fase, a prova foi considera também exigente e trabalhosa. Os alunos elogiaram a redução da maratona de exames, mas reclamaram da falta de tempo para resolver todas as questões.