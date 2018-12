Fuvest divulga lista dos aprovados para segunda fase do vestibular

São Paulo — A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (10) a lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular, para alunos que buscam entrar na Universidade de São Paulo (USP) no próximo ano.

A relação completa com os nomes dos aprovados pode ser encontrada neste link ou no site da Fuvest, que também disponibiliza os locais para as provas e a nota de corte deste ano.

Os convocados para a segunda fase fazem o exame em 6 e 7 de janeiro de 2019. A partir deste ano, o vestibular terá dois dias de provas, e não mais três, como era anteriormente.

No primeiro dia, serão abordadas dez questões de português e mais a redação. Já no segundo, os alunos serão testados em 12 questões de duas, três ou quatro disciplinas de acordo com o curso escolhido.

Para algumas carreiras, há prova de Habilidades Específicas de caráter eliminatório e classificatório.