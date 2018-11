Fuvest 2019 começa nesse domingo (25); veja o que fazer e levar

São Paulo – Começa nesse domingo (25) o vestibular da Fuvest 2019, que seleciona alunos para vagas na Universidade de São Paulo (USP) no ano que vem. A 1ª fase, com cinco horas de duração, é composta de 90 questões de múltipla escolha.

A prova será aplicada em dezenas de locais na cidade de São Paulo e em outras 34 cidades paulistas, como Barueri, Bauru, Campinas, Franca, Limeira, Jundiaí, Marília e Ribeirão Preto.

Nesse vestibular foram 127.786 inscritos, incluindo treineiros. Eles disputam 8.362 vagas distribuídas em 183 cursos de graduação. A USP também oferece mais 2.785 vagas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Para estas vagas os estudantes deveriam ter feito a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e a inscrição no sistema.

Tire, a seguir, as principais dúvidas para o dia da prova:

Quando a prova da Fuvest 2019 começa?

Os portões dos locais de prova abrem às 12h30 e fecham pontualmente às 13h, horário de Brasília. Não são tolerados atrasos.

Quanto tempo terei para fazer a prova?

A prova terá cinco horas de duração. Esse tempo já inclui o tempo de preenchimento do gabarito oficial. Serão 90 questões de múltipla escolha, versando sobre temas obrigatórios do Ensino Médio: Português, Literatura, História, Geografia, Inglês, Física, Matemática, Biologia e Química.

Onde devo fazer a prova?

Cada candidato deve acessar a sua conta no site da Fuvest para conferir o seu local de prova. Os candidatos também receberam um e-mail da Fuvest com essa informação. A Fuvest recomenda ao candidato visitar o seu local da prova com antecedência para se familiarizar com a localidade e planejar seu percurso, seja de carro, transporte público ou a pé, evitando atrasos e outros problemas no domingo.

O que é obrigatório levar?

Documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista e carteira de trabalho. Documentos sem foto, como título de eleitor e certidão de nascimento, não serão aceitos;

Caneta esferográfica azul. É com essa caneta que o candidato deverá preencher a folha de gabarito oficial, a ser entregue ao fiscal da sala, ao final da prova. Não será aceita caneta de outra cor ou de outro tipo, como hidrográfica.

O que pode levar?

Lápis ou lapiseira, borracha, apontador e régua transparente;

Água, suco e alimentos leves para consumo durante a prova.

O que é proibido utilizar durante a prova?

Relógio individual de qualquer tipo; o candidato deverá controlar o tempo de prova pelo relógio fixado na parede da sala de aula e pelos avisos do fiscal de sala;

Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.;

Material impresso ou cadernos ou folhas para anotações e rascunhos;

Corretivo de qualquer material ou espécie;

Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;

Caneta marca-texto;

Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;

Protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

O que é proibido fazer durante a prova?

Qualquer conduta estranha à prova pode eliminar o candidato:

Publicar alguma coisa nas redes sociais durante a prova ou acessar a internet;

Fazer selfies, filmar ou fotografar na sala da prova; ou filmar e fotografar o caderno de questões;

Conversar com algum outro candidato durante a prova ou qualquer pessoa além do fiscal de sala;

Causar algum distúrbio ou tumulto dentro da sala que atrapalhe os demais candidatos e a realização da prova.

O que fazer ao terminar a prova?

O candidato deve, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o gabarito oficial preenchido com caneta esferográfica azul. O candidato só pode sair da sala com a folha de rascunho do gabarito, de uso pessoal, que ele usará depois para conferir as suas respostas e pontuação quando da divulgação do gabarito oficial.

Quando sai o gabarito oficial da Fuvest 2019?

A Fuvest promete divulgar o gabarito oficial da primeira fase ainda no domingo (25), até as 19h30, em seu site oficial. Antes desse horário todos os estudantes já terão terminado o exame. Cursinhos pré-vestibular também costumam publicar a resolução detalhada da prova em seus sites.

Há pontuação mínima na prova?

Candidatos que fizerem menos de 27 pontos (30% da prova) serão automaticamente eliminados e não serão convocados para a segunda fase. Ou seja, nenhuma nota de corte, de nenhum curso, será menor de 27.

Quando sai o resultado da 2ª fase?

A lista de aprovados para a segunda fase e os locais de prova serão divulgados em 10 de dezembro. As provas da segunda etapa serão aplicadas em 6 e 7 de janeiro de 2019. O resultado da primeira chamada sai em 24 de janeiro.

O Guia do Estudante, da Editora Abril, também esclarece dúvidas sobre conteúdo da prova, cálculo da pontuação métodos da segunda fase.