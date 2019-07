Fundo Amazônia pode acabar

Diplomatas de Noruega e Alemanha se reuniram nesta quarta-feira com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para discutir a extinção de comitês responsáveis pelo Fundo Amazônia. Os dois países são os principais doadores do fundo. O impasse sobre a extinção dos comitês pode levar à extinÇão do fundo, admitiram tanto o ministro quanto os doadores. “Foi uma surpresa para nós a extinção do Cofa (Comitê Orientador do Fundo Amazônia) e do comitê técnico, mas o ministro nos assegurou que o diálogo continua”, disse o embaixador norueguês, Nils Gunneng, ao jornal Folha de S. Paulo.

Enem será 100% digitalizado até 2026

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, anunciou nesta quarta-feira, 3, que a partir de 2020 as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas de forma presencial, mas digitalmente. Em nota enviada à imprensa, o órgão diz que a versão digital “vai permitir a utilização de novos tipos de questões com vídeos, infográficos e até a lógica dos games”. Com essa mudança, o governo federal diz que pretende realizar o exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento. Segundo o instituto, a medida “será também uma economia com a impressão de papel e um ganho para o meio ambiente”. A ideia é que, até 2026, o exame seja todo digitalizado.

CCJ do Senado convida Greenwald para falar de mensagens

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 3, um requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, compareça a uma audiência pública. O objetivo dos parlamentares é que Greenwald preste esclarecimentos sobre os diálogos vazados pelo site envolvendo o então juiz federal Sergio Moro e o chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. A data da audiência ainda será marcada. Esta não será a primeira vez que Glenn Greenwald será ouvido por parlamentares. No último dia 25, o jornalista compareceu à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados para falar sobre as mensagens. Na ocasião, ele afirmou que “em qualquer país democrático”, Moro sofreria consequências graves, como perda do cargo de ministro ou proibição para exercer a função pública.

Venda de ações da BR distribuidora pode render R$ 9 bi à Petrobras

A Petrobras pode levantar até 9 bilhões de reais com nova venda de ações da BR Distribuidora, segundo divulgou a subsidiária nesta quarta-feira, 3, em documento com informações preliminares sobre o processo. A petroleira buscará vender de 25% a 33% do capital social da BR, em procedimento que pode privatizar a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Serão ofertadas 291,25 milhões de ações ordinárias (que dão direito a voto). Dado o preço de fechamento das ações ordinárias da BR, a 23,60 reais por ação na última terça-feira, a oferta levantaria entre 6,87 bilhões e 9,28 bilhões de reais. A BR informou ainda as datas estimadas para a precificação das ações (23 de julho) e para a divulgação do início da oferta (24 de julho). Já as vendas dos lotes suplementar e adicional poderão ser concluídas até 28 de agosto, de acordo com o documento.

BNDES ganha novo presidente

Apesar da idade e da pouca experiência pública, o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, foi aprovado de forma unânime pelo Conselho de Administração do banco em uma votação aberta nesta quarta-feira, 3. Ele, que tem 38 anos, terá a missão de devolver, até o fim do ano, mais de 60 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Essa foi uma das exigências do ministro da Economia, Paulo Guedes, para indicá-lo para o cargo. Ao conselho, ele prometeu acelerar as vendas de participações do banco em outras empresas e também apoiar as privatizações que o governo pretende promover ao longo dos próximos anos.

China admite falhas para conter peste suína

O Conselho de Estado da China admitiu nesta quarta-feira, 3, que o país mostrou deficiências em conter a peste suína africana, e que a situação continua complicada e grave para o setor. O surto, que começou em agosto, já dizimou cerca de 22% do rebanho de porcos do país, maior exportador e consumidor de suínos. Segundo o órgão, “a administração do transporte de suínos vivos não é suficientemente rigorosa, enquanto não há capacidade para testar o vírus da peste suína nos procedimentos de abate, processamento e circulação de suínos”. Ainda de acordo com a instituição, governos locais e ministérios devem promover a criação de suínos em larga escala e reduzir o número de pequenas fazendas de suínos para melhorar os níveis de biossegurança no setor. Além disso, o Estado fornecerá subsídios de produção para fazendas de suínos em grande escala em áreas fortemente afetadas pela doença.

Boris Johnson diz aprovar povo de Hong Kong

Candidato mais forte ao posto de primeiro-ministro do Reino Unido, o político Britânico Boris Johnson disse apoiar o povo de Hong Kong e alertou a China de que a fórmula “um país, dois sistemas”, que garante a autonomia da cidade, não deveria ser descartada. “O povo de Hong Kong está em seu direito de ficar cético e apreensivo com as propostas de extradição que poderiam ter motivação política, ser arbitrárias e violar os direitos humanos”, falou o conservador sobre o projeto de lei que permite a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China continental. Nos últimos meses, Hong Kong tem enfrentado uma série de protestos. Essa semana, o parlamento da região chegou a ser invadido por manifestantes contrários ao projeto de lei.

Príncipe dos Emirados Árabes é encontrado morto em Londres

O príncipe herdeiro do emirado Sharjah, um dos sete que compõem os Emirados Árabes Unidos, Khalid Al Qasimi, de 39 anos, foi encontrado morto na terça-feira 2, em Londres. A perícia ainda não conseguiu determinar a causa da morte. A polícia londrina disse, por meio de comunicado, que recebeu o chamado sobre “uma morte repentina em uma propriedade em Knightsbridge”. A autópsia do corpo foi realizada, mas os resultados se mostraram inconclusivos. Autoridades aguardam os resultados de novos exames. Qasimi era também estilista e havia apresentado sua nova coleção primavera/verão 2020 em um evento de moda em Londres, há três semanas. O corpo do príncipe e estilista foi transportado aos Emirados Árabes Unidos e velado nesta quarta-feira, 3. O país decretou três dias de luto. A família de Qasimi governa o emirado de Sharjah desde 1972.

Italiano David Sassoli é eleito presidente do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu elegeu nesta quarta-feira, 3, o socialista italiano David Sassoli como presidente pelos próximos 2 anos e meio, completando as indicações aos principais cargos do bloco após as eleições europeias de maio. No Parlamento há uma década, Sassoli, ex-jornalista de Florença de 63 anos, substitui, agora, outro político italiano, o conservador Antonio Tajani, que ocupava o cargo desde 2017. A votação aconteceu em dois turnos e Sassoli foi eleito com 345 votos de um total de 751. Em seu discurso de posse, Sassoli pediu aos europeu que contenham o “vírus” do nacionalismo extremista e fez um apelo por uma reforma das normas da UE sobre imigração e asilo político.