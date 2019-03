Funcionários da Vale com prisão decretada apresentam-se à Justiça

Belo Horizonte — Quatro dos treze funcionários da Vale e da Tüv Süd que voltaram a ter prisão decretada chegaram na manhã desta quinta-feira, 14, à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente, na região centro-sul de Belo Horizonte. Eles preferiram se apresentar, evitando que a polícia os buscassem em casa. Os quatro chegaram à delegacia cobrindo os rostos.

Advogados de funcionários da Vale e da Tüv Süd, terceirizada da mineradora, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) da decisão tomada na quarta-feira, 13, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que mandou de volta para a prisão os empregados das duas companhias. Os funcionários são investigados no processo que apura as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.