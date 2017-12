Mãe e filha morrem afogadas após acidente de carro em MG

Minas Gerais – Mãe e filha morreram afogadas na noite de sábado, 9, após o carro cair em um córrego na zona rural de Muzambinho (MG), no Sul de Minas Gerais.

Rosângela de Assis Lopes Rodrigues, de 60 anos, sua filha Ana Carolina de Assis Lopes, de 31 anos, e o marido Luiz Carlos Machado Rodrigues, voltavam de uma festa de confraternização quando o veículo caiu de uma ponte.

As duas trabalhavam no Instituto Federal do Sul de Minas. O marido era diretor geral do campus de Muzambinho e estava no banco traseiro do carro.

Ele sobreviveu porque conseguiu colocar a cabeça para fora do vidro e respirar. A instituição decretou luto oficial e suspendeu as atividades por três dias. O sepultamento será na cidade de Capela Nova (MG).