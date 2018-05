Frente fria traz rajadas de vento, ressaca e queda de temperatura no Rio

A chegada de uma frente fria ao Rio de Janeiro vai deixar o tempo instável a partir da tarde hoje (19), com pancadas de chuva que virão acompanhadas de rajadas de vento e raios. A temperatura, que nos últimos dias tem ultrapassado os 33°C, deverá cair até 21ºC.

A Alerta Rio, sistema de controle meteorológico da prefeitura, informou que a aproximação da frente fria ocasionará aumento da nebulosidade e da intensidade dos ventos também no município.

Para este domingo (20), a previsão é de tempo instável, com bastante nebulosidade, ventos fortes, ocasionalmente muito fortes, e chuva fraca a moderada em pontos isolados no período da madrugada e da manhã. Com isso, haverá acentuado declínio na temperatura, com a máxima prevista caindo dos 35°C registrados neste sábado para 26°C.

A partir da segunda-feira (21), a tendência é de redução da nebulosidade no Rio e não há previsão de chuva significativa.

Ressaca

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca que inclui também o município do Rio de Janeiro. São esperadas ondas de 2,5 até 3 metros a partir das 3h de domingo (20) até 9h de terça-feira (22).