Frente fria derruba termômetros em São Paulo; veja a previsão

São Paulo – A chegada de uma frente fria no estado de São Paulo deve provocar uma virada brusca do clima nos próximos dias.

Na manhã desta quarta-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chamar a atenção dos paulistas para a intensa queda de temperatura.

Na capital, os termômetros começam a cair ainda hoje, mas o paulistano deve sentir uma mudança significativa no tempo a partir desta quinta (14), quando a mínima deve ser de 13°C e a máxima 19°C.

Segundo o órgão, o fim de semana também será de frio, com mínima chegando a 12°C no sábado (16) e máxima de 16°C. Para este domingo (17), a previsão é de chuva moderada, com mínima subindo para 15°.

