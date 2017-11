Toffoli devolve sigilo

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), restabeleceu o sigilo do acordo de delação premiada firmado – mas ainda não homologado – entre a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o publicitário e empresário Renato Pereira, marqueteiro das últimas campanhas do PMDB do Rio de Janeiro. O sigilo havia sido retirado por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, relator desta delação no tribunal. Toffoli atendeu ao pedido da PGR, que entrou com recurso após a decisão de Lewandowski afirmando que a retirada do sigilo colocava em risco a segurança do colaborador.

Defesa de Lula crê em revisão da pena

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio LUla da Silva afirmou que “suas prerrogativas profissionais foram permanentemente desrespeitadas ao longo dos processos, especialmente pelo Juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba”. Por conta disso, os advogados de LUla afirmam ter “firme expectativa de que a condenação será revertida”. Para Cristiano Martins “as grosseiras ilegalidades praticadas contra o ex-presidente LUla e as violações às prerrogativas de seus advogados resultaram em uma sentença condenatória ilegítima”.

França de olho em Abilio

Os procuradores do Ministério Público da França pediram ao Brasil acesso à investigação sobre o suposto pagamento de propina do Pão de Açúcar a Antonio Palocci, a coluna Radar, da revista VEJA. O material foi entregue. Alheio à curiosidade estrangeira, o empresário, segundo a VEJA, anda preocupado mesmo com o que se passa em seu quintal. Ele quer contratar a Kroll para tentar descobrir de onde partiram os vazamentos de informações sigilosas da BRF, a fabricante de alimentos que comanda.

Invasão no Campeonato Brasileiro

A torcida da Ponte Preta invadiu o gramado do estádio Moisés Lucarelli após o terceiro gol do Vitória, no confronto entre as duas equipes, na tarde deste domingo, em Campinas, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado de 3 a 2 para o time baiano, o clube paulista está rebaixado para a Série B. Paralisado aos 38 minutos do segundo tempo, o jogo foi encerrado 40 minutos mais tarde por falta de segurança. “O policiamento nos informou que não tem condições de realizar o fim da partida”, disse Agnaldo Vieira, representante da Federação Paulista de Futebol, ao portal GloboEsporte.com.

305 mortos no Egito

O número de mortos no atentado terrorista cometido ontem (24) em uma mesquita frequentada por sufistas no norte do Sinai aumentou para 305, entre eles 27 crianças, e o de feridos para 128, segundo o mais recente boletim da Procuradoria Geral do Egito, divulgado neste sábado. O ataque, cuja autoria ainda não foi reivindicada por nenhum grupo extremista, aconteceu no início do sermão de sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos, quando os fiéis foram surpreendidos por “25 a 30 elementos takfiris (radicais)”, segundo a procuradoria, e que teriam içado a bandeira do Estado Islâmico (EI).

Novo ataque na Síria

Uma operação do governo sírio e forças aliadas para tomar o último grande reduto rebelde perto da capital Damasco deixou ao menos 23 civis mortos neste domingo e vários feridos, informou o Observatório Sírio para Direitos Humanos. Os ataques acontecem às vésperas da retomada das negociações de paz na Organização das Nações Unidas, em Genebra, na próxima terça. O grupo de monitoramento informou que ao menos 127 pessoas, incluindo 30 crianças, foram mortas por ataques aéreos e troca de tiros desde que o Exército sírio, apoiado por caças russos, começou uma ofensiva há cerca de duas semanas para tomar a área sitiada de Ghouta Oriental, tomada por rebeldes.