Fortes chuvas no Grande Recife deixam sete mortos

Recife – Subiu para sete o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Grande Recife nesta quinta-feira, 13. O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de uma adolescente em um deslizamento de barreira em Jaboatão e cinco vítimas em um deslizamento em Camaragibe. Uma mulher também morreu no Recife ao tentar atravessar de carro um túnel alagado. Outras três pessoas seguem desaparecidas.

No Recife, o acidente aconteceu na noite de quinta, 13, quando três amigas aparentemente não viram que o túnel estava alagado e avançaram com o carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo acabou boiando e duas das mulheres, inclusive a motorista, conseguiram sair nadando. Elas passam bem. A outra passageira, de 35 anos, morreu afogada.

Em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) disse que a “condutora do veículo apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro, tendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) retida”.

A CTTU ainda disse que o túnel estava “interditado e devidamente sinalizado”. “No momento do acidente, ainda havia um caminhão de sucção e homens que trabalhavam na retirada da água do local. No entanto, desrespeitando todos os obstáculos instalados, o veículo furou o bloqueio”.

A condutora do veículo chegou a ser conduzida por policiais militares para a Delegacia de Boa Viagem, mas foi liberada na sequência. Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi aberto para investigar o caso.

Já em Camaragibe, onde uma barreira deslizou sobre três casas e uma mulher foi resgatada com vida na tarde de quinta-feira, os bombeiros fizeram o resgate do corpo do companheiro dela. Na casa ao lado, mais quatro corpos foram retirados sem vida na manhã desta sexta-feira: o de uma mulher de 30 anos e os de três de seus filhos, de 11 meses, 3e 8 anos idade. “Restam duas crianças”, disse o secretário municipal de Defesa Civil, Roberto Ferraz, lembrando que os outros dois filhos dessa mulher, de 6 e 14 anos, ainda não foram localizados.

Mesmo depois de quase 24 horas de buscas, também segue desaparecido um jovem de 20 anos que foi levado pela correnteza do Rio Tejipió enquanto tomava banho no leito com os amigos.

Apesar de a chuva ter diminuído, a cidade de Camaragibe decretou estado de emergência nesta sexta-feira. O secretário da Defesa Civil explicou que o esperado para todo o mês de junho choveu em apenas uma hora e meia no município. “As barreiras ficaram muito encharcadas. E esta é uma área muito acidentada. De cada 100 casas, 82 estão em área de risco”, alertou Ferraz.

Em Jaboatão dos Guararapes, onde uma barreira também deslizou, deixando uma adolescente morta e outras quatro pessoas feridas, a prefeitura decretou estado de alerta. Já no Recife, a prefeitura afirmou que não foram registrados novos incidentes e que a situação está mais tranquila, mas lembrou que a Defesa Civil permanece em alerta.