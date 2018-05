Forças de segurança derrubam barricadas e prendem 3 suspeitos no Rio

Até a manhã desta quarta-feira (2), a operação conjunta desenvolvida em favelas do Rio de Janeiro, pelo Gabinete de Intervenção e pelas Forças Armadas, com apoio das polícias Militar e Civil, removeu 16 barricadas, recuperou 11 carros e quatro motocicletas roubados e prendeu três suspeitos, além de apreender material para preparo de cigarros de maconha e estourar uma boca de fumo. Os presos durante o estouro da boca de fumo foram encaminhados para a 33ª Delegacia.

Segundo o comando da operação, as ações serão implementadas por tempo indeterminado e têm por objetivo derrubar as barricadas montadas pelos traficantes nas favelas para dificultar a entrada da polícia e das Forças Armadas, principalmente nas comunidades conflagradas. As ações, que começaram ontem (1º) em 11 comunidades das zonas norte e oeste do Rio, deverão ser estendidas para a Baixada Fluminense e para São Gonçalo, na região metropolitana.

Entre as comunidades envolvidas na operação estão a do Batan, Curral da Égua, Fumacê, Muquiço, Palmeirinha, Minha Deusa, Parque das Nogueiras e Vila Vintém.

Os militares executam na operação ações de cerco, estabilização dinâmica, remoção de barricadas e revista de veículos e pessoas, enquanto a Polícia Militar faz bloqueios em vias da região e os policiais civis – que também participam da operação, verificam registros criminais de suspeitos que venham a ser detidos.

Ruas e acessos das regiões alvo poderão ser interditados, e o espaço aéreo poderá sofrer restrições temporárias para aeronaves civis, sem interferência nas operações dos aeroportos. A ação faz parte da intervenção federal na segurança pública do estado do Rio.