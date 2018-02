Forças Armadas divulgam resultado de ações no Rio

O comando das Operações em Apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública divulgou hoje (2) um balanço das ações feitas nas últimas 24 horas, contra o roubo de cargas e o tráfico de drogas nas estradas de acesso ao Rio.

Na ação feita pelas Forças Armadas foram inspecionados 1.534 caminhões, 394 vans, 1.613 carros e 1.097 motocicletas em mais de 100 pontos.

As operações das Forças Armadas e de segurança federal e estaduais foram realizadas em diversas regiões do estado do Rio para diminuir os índices de roubo de carga e combater o contrabando de armas e drogas.

Nesse período, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estabeleceram postos de bloqueio, controle e fiscalização nos acessos às rodovias federais e em itinerários utilizados para prática dos ilícitos, em coordenação com a Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Segurança.

As operações serão permanentes com ações pontuais e de curta duração.