Forças Armadas distribuem flores na Vila Kennedy no Dia da Mulher

Como parte da operação de estabilização da comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, os militares distribuíram hoje (8) mil rosas às mulheres da região.

Segundo o porta-voz do comando conjunto, coronel Carlos Cinelli, a ação aproveita a presença da intervenção federal para celebrar o Dia da Mulher na comunidade, “em um gesto que expressa o desejo de paz e estende a mão em acolhimento e proteção”.

“A vida precisa seguir e hoje é um dia de celebrar e agradecer. As mulheres chefiam mais de 50% dos lares brasileiros e nas comunidades esse papel é ainda mais relevante na educação e transmissão de valores aos filhos, de modo a prevenir sua cooptação pelas facções criminosas”.

Ele explicou que as flores foram doadas por um empresário, que pediu anonimato, num gesto de apoio ao processo de Intervenção. O coronel ressaltou que as mulheres fazem parte das Forças Armadas e atuam, principalmente, em áreas de apoio como médicas, veterinárias e bacharéis em direito, mas que também vão para o trabalho de campo. Na intervenção, elas estão lotadas, em sua maioria, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).