Força-tarefa de Brumadinho interrompe buscas por coronavírus

Pela primeira vez desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), o Corpo de Bombeiros interrompeu neste sábado as buscas por vítimas desaparecidas em meio à lama que tomou a cidade mineira.

Tomada após 14 meses de trabalho, a decisão foi oficializada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em Diário Oficial e ocorreu por causa do avanço do novo coronavírus pelo Brasil. A suspensão foi anunciada como uma “medida de prevenção, enfrentamento e contingenciamento da epidemia”. Onze pessoas seguem com paradeiro desconhecido.

De acordo com o comunicado emitido pela corporação, a operação será retomada quando não houver mais risco de transmissão comunitária da Covid-19 no território de Minas. Desde 25 de janeiro de 2019, os bombeiros localizaram 259 mortos na operação, que envolveu 3,6 mil militares.

A desmobilização ocorre de forma gradual ao longo deste sábado e a equipe permanecerá na região até segunda-feira, tomando as providências para que os trabalhos possam ser retomados futuramente.

“O mundo enfrenta um momento que exige uma pausa, pelo bem de nossos bombeiros militares, bem como de funcionários da mineradora, operadores de máquinas e terceirizados que convivem em ambiente comum e propenso a contaminação”, diz trecho da nota do Corpo de Bombeiros.