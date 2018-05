Força Sindical pega embalo em greve e marca protesto para hoje

São Paulo – A Força Sindical marcou protesto para as 14 horas desta quinta-feira, 24, em frente à sede da Petrobras, na Avenida Paulista, em São Paulo. Na esteira da paralisação dos caminhoneiros, a entidade tenta aproveitar a repercussão para emplacar também um protesto pela redução do preço do botijão de gás.