Foliões reclamam do metrô do Rio; concessionária culpa usuários

O longo tempo de espera para a chegada do metrô vem sendo criticado hoje (10) por foliões que tentam se deslocar para os blocos de carnaval no Rio de Janeiro.

Há casos em que usuários afirmam ter esperado mais de uma hora para o embarque. As viagens também estariam sendo lentas devido a extensos períodos em que o modal se mantém parado.

As reclamações também movimentam as redes sociais, que reúnem fotos de superlotação dos vagões e das estações. “Cheguei no Bloco da Favorita no final por causa do metrô”, lamentou Marina Ramos. O folião Arthur Quintan também enfrentou problemas. “Passei mal dentro do vagão do metrô, que dia péssimo”, escreveu em seu perfil.

Alguns usuários tentam levar a situação com bom humor. “Fiquei quatro horas dentro do metrô. Mas até que foi engraçado o pessoal dos blocos zoando a beça. Como eu ri!”, postou Dayane Loys.

De acordo com a concessionária Metrô Rio, há um esquema especial de carnaval para manter o modal em funcionamento 24 horas por dia até às 23h59 de terça-feira (13). Até o momento, não há nenhum registro de problemas operacionais.

Segundo a concessionária, o que está ocorrendo é que alguns foliões estão prendendo as portas dos vagões para garantir o embarque de outros passageiros, atrasando assim as viagens. Os trens só partem após todas as portas estarem fechadas.

O Metrô Rio disse ainda que está trabalhando com efetivo máximo e instruções também são dadas por sinais sonoros, mas a normalização da situação depende da colaboração dos usuários.