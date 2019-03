Foliões fazem piada com caso Queiroz no carnaval do Rio

Rio – Um grupo de 48 foliões aproveitou o carnaval de rua do Rio para fazer piada com as suspeitas envolvendo movimentações financeiras atípicas pelo ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) Fabrício Queiroz.

O professor de geografia Faber Paganoto, de 36 anos, estava fantasiado de caixa eletrônico, enquanto os outros 47 foliões vieram de “cheques laranjas” de R$ 2.000, numa alusão aos depósitos frequentes que o ex-assessor fazia e recebia para outros funcionários do gabinete de Flávio quando o senador e filho do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual no Rio.

Paganoto contou que organizou a fantasia de protesto pelas redes sociais. “Joguei a ideia no ‘stories’ e as pessoas foram se juntando”, disse Paganoto, explicando que os 48 foliões estão formados por grupos de amigos, alguns que nem se conheciam anteriormente.

O professor falou ao Estado enquanto o grupo posava para fotos em frente à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Várias das movimentacoes financeiras suspeitas foram feitas em caixas eletrônicos da Alerj. As movimentações foram identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em relatório feito a pedido do Ministério Público Federal do Rio e revelado pelo Estado.

O grupo de foliões seguia para o baile de carnaval do Cordão do Boitatá, na Praça XV, marco histórico do Centro do Rio, que fica ao lado da sede da Alerj.