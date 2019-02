Alcolumbre oculta imóveis

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ocultou imóveis em declarações à Justiça Eleitoral em pelo menos seis eleições, iniciando a prática em 2002 – quando se elegeu deputado federal pela primeira vez -, segundo levantamento publicado pelo jornal Folha de S. Paulo nesta segunda-feira 25. O artigo 350 do Código Eleitoral prevê pena de até cinco anos de prisão e multa para omissões de bens. Alcolumbre, eleito presidente do Senado em 2019, já disputou sete eleições. Ele atuou como vereador (2001-2002) e deputado federal (2003-2014) antes de virar senador, em 2015.

O Flamengo e as vítimas

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse neste domingo,(24) que a intenção do clube de futebol é indenizar as famílias dos dez adolescentes mortos no incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube, com valores na casa do dobro do verificado na jurisprudência de casos semelhantes, objeto de decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Após uma reunião de conciliação entre famílias, autoridades e representantes do Flamengo, na última terça-feira, a procuradora Danielle Cramer, do MPT-RJ, informou que o clube ofereceu de R$ 300 mil a R$ 400 mil por família, enquanto as autoridades sugeriram R$ 2 milhões para cada.

Sequestro com arma de brinquedo

Um terrorista que carregava uma arma de brinquedo foi detido neste domingo depois de tentar sequestrar um avião que decolou em Daca, capital de Bangladesh, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes, e teve que realizar um pouso de emergência no sudeste do território bengali, enquanto os 143 passageiros e a tripulação conseguiram deixar a aeronave a salvo. O avião, da companhia aérea nacional Biman Bangladesh Airlines, tinha decolado de Daca com destino a Dubai, mas desviou de sua rota e realizou uma “aterrissagem de emergência” no início da tarde (horário local) no aeroporto de Chittagong, explicou à Efe o secretário do Ministério de Aviação Civil de Bangladesh, Mohibul Haque.

Papa: monstruosidade

O papa Francisco comparou neste domingo a “praga” dos abusos sexuais de menores de idade com as práticas religiosas do passado de oferecer seres humanos em sacrifício, em seu discurso de encerramento na reunião sobre pedofilia, celebrada no Vaticano. “Me traz à mente a cruel prática religiosa, difundida no passado em algumas culturas, de oferecer seres humanos -frequentemente crianças – como sacrifício nos rituais pagãos”, disse o papa. Ele reiterou que a Igreja se compromete a combater este fenômeno com “a máxima seriedade”. “Gostaria de reafirmar com clareza: se na Igreja for descoberto um só caso de abuso – que em si mesmo já representa uma monstruosidade -, este caso será enfrentado com a máxima seriedade”, afirmou.

Roche compra Sparks

A Roche anunciou ter chegado a um acordo para adquirir a empresa americana Spark Therapeutics, especializada em terapia genética. A farmacêutica suíça oferecerá US$ 114,50 por ação da Spark, um prêmio de 122% em relação ao preço do papel no fechamento da sexta-feira, 22. A transação, avaliada em US$ 4,8 bilhões, deve ser concluída no segundo semestre. Segundo o comunicado das empresas sobre o acordo, a Roche irá arquivar uma oferta de compra de todas as ações da Spark, enquanto o conselho da americana irá emitir uma declaração unânime recomendando aos acionistas que aceitem a oferta feita.

Os vencedores do Oscar

O filme “Green Book: O Guia”, do diretor Peter Farrelly, foi escolhido como o Melhor Filme na cerimônia do Oscar 2019, realizada na noite deste domingo, 24, em Los Angeles. Embora tenha vencido a principal categoria do Oscar 2019, o filme não foi o mais premiado da noite. A honra coube a “Bohemian Rhapsody”, a biografia da banda britânica de rock Queen, que venceu em quatro categorias: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator, com Rami Malek. “Green Book” concorreu a cinco categorias, e venceu em três: além de Melhor Filme, faturou as estatuetas de Melhor Ator Coadjuvante, com Mahershala Ali, e de Melhor Roteiro Adaptado. Assim como “Green Book: O Guia”, “Roma” e “Pantera Negra” também conquistaram três estatuetas. O filme mexicano conquistou os prêmios de Melhor Diretor (Alfonso Cuarón), Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia. Já “Pantera Negra” foi escolhido como Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora.