Floripa, Curitiba, BH: cidades obrigam máscara contra a covid-19

Nos últimos dias, várias cidades no Brasil começaram a exigir ou recomendar que os moradores somente circulem em espaços públicos usando máscara facial, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Em Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte, a obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas começa a valer nesta sexta-feira (17).

Na capital catarinense, um decreto publicado no último sábado determina que os estabelecimentos comerciais só permitam a entrada de clientes com máscara. Além de Florianópolis, pelo menos 20 cidades no estado adotaram medida similar.

Em Curitiba, a obrigatoriedade do uso de máscara se estende aos meios de transporte público, táxis e veículos de aplicativo. Na quarta-feira, o prefeito Rafael Greca (DEM) anunciou que iria relaxar o isolamento social na cidade a partir de hoje, com a reabertura do comércio. Ontem à tarde, porém, Greca divulgou um vídeo afirmando defender o isolamento social. “A vida não voltou ao normal”, disse.

Na Grande Belo Horizonte, pelo menos 11 cidades tornaram obrigatório o uso de máscaras ou estudam medidas nesse sentido. Na capital mineira, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que adotará medidas mais “duras” para evitar que a doença se espalhe pela cidade. “Eu prefiro 10.000 desempregados a 50.000 mortos”, disse Kalil na terça-feira.

Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas (PSDB) baixou decreto na quarta-feira recomendando a toda a população, “sempre que possível, e quando for necessário sair de casa”, o uso de máscaras de proteção facial, de preferência as caseiras, para que não faltem máscaras de uso hospitalar aos profissionais de saúde.

Em Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio (PHS) anunciou que, na próxima segunda-feira, será iniciada a distribuição de 3 milhões de máscaras de tecido, confeccionadas em um projeto de geração de renda que envolveu 1.670 costureiras da periferia da cidade. As máscaras serão distribuídas em terminais de ônibus, escolas, supermercados, bancos e lotéricas.

Em Cuiabá e todas as cidades de Mato Grosso, desde segunda-feira é obrigatório usar máscara para circular pelas ruas ou entrar em estabelecimentos públicos ou privados. O governador Mauro Mendes (DEM) enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para poder cobrar multa de 140 reais cada vez que alguém for flagrado desrespeitando as normas.

O uso de máscaras na prevenção da covid-19 tem causado controvérsias desde o início da pandemia. A Organização Mundial da Saúde, a princípio, recomendou seu uso apenas a profissionais de saúde e pessoas diagnosticadas com o vírus.

Depois, reconheceu que o uso de máscaras caseiras, em algumas circunstâncias, pode ser útil em uma campanha mais ampla de prevenção. A instituição reforçou, no entanto, que as máscaras não são uma “solução milagrosa” – a melhor estratégia ainda é manter o distanciamento social.