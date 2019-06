Reeleição?

O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que, “se o povo quiser” e uma boa reforma política não for feita no País, estaria disposto a tentar a reeleição. “Se tiver uma boa reforma política, posso até jogar fora a ideia da reeleição. Mas se não tiver uma boa reforma política, e o povo quiser, estamos aí para continuar a nossa candidatura”, disse à imprensa após evento evangélico em São Paulo. O presidente voltou a defender o ministro Sergio Moro ao dizer que considera o ex-juiz um “patrimônio nacional”. Bolsonaro ponderou que as conversas podem ter sido alteradas, mas ressaltou não achar “nada de mais” que um juiz converse com ambas as partes.

–

Novo nome nos Correios

O presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerar mais um general do primeiro escalão do governo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Floriano Peixoto, deixará o cargo. Em troca, ele vai assumir a presidência dos Correios no lugar do também general Juarez Cunha, demitido em público pelo presidente na semana passada. Peixoto será a segunda troca na Secretaria-Geral em menos de seis meses de governo. Gustavo Bebianno, que assumiu a função no início da gestão Bolsonaro, foi demitido em fevereiro após desentendimentos com o presidente e seu filho Carlos Bolsonaro. O general Peixoto, que foi secretário-executivo de Bebianno, era próximo de Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido na semana passada da Secretaria de Governo.

–

Johsnon ou Hunt

O ex-chanceler britânico Boris Johnson e o atual, Jeremy Hunt, serão os dois candidatos entre os quais os membros do Partido Conservador britânico elegerão o sucessor da primeira-ministra Theresa May, anunciou o partido nesta quinta-feira (20).Johnson, grande favorito na corrida pela liderança do partido e pelo posto de chefe de governo, obteve 160 votos dos 313 deputados que deveriam decidir os dois finalistas. Hunt conquistou 77 apoios e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, foi eliminado com 75 votos.

–

Irã vs. EUA

O Irã anunciou nesta quinta-feira (20), que irá à ONU para mostrar que o drone americano que derrubou havia entrado em seu espaço aéreo, ao contrário do que afirma Washington. “Levaremos esta nova agressão à ONU e mostraremos que os Estados Unidos estão mentindo”, tuitou o chanceler Mohammad Javad Zarif, depois que um general americano disse que o drone foi derrubado a 34 quilômetros da costa iraniana. “Os Estados Unidos impõem seu #TerrorismoEconômico ao Irã, levaram adiante ações clandestinas contra nós e, agora, avançam sobre nosso território”, criticou Zarif. “Não buscamos a guerra, mas defenderemos com zelo nossos céus, terras e águas.”

–

Walmart paga multa de US$ 282 mi

O Walmart concordou em pagar uma indenização total de 282 milhões de dólares para encerrar acusações da SEC, órgão regulador do mercado financeiro nos Estados Unidos, e do Departamento de Justiça dos EUA de que sua unidade no Brasil violou o Ato de Corrupção Externa (FCPA, na sigla em inglês), de acordo com documentos. A empresa concordou em pagar mais de 144 milhões de dólares para fechar o caso com a SEC e aproximadamente 138 milhões de dólares para encerrar acusações junto ao Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça lançou uma investigação contra a varejista após uma série de reportagens do jornal The New York Times em 2012 descrevendo subornos que o Walmart teria pago no México para obter permissões para construir lojas no país, que violam a lei sobre corrupção externa.