Flávio Rocha desiste da candidatura à Presidência

São Paulo – O empresário Flávio Rocha, fundador da Riachuelo, anunciou a retirada de sua pré-candidatura à Presidência pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB).

Em nota, o partido informou que a decisão foi tomada em conjunto entre o presidente nacional da sigla, o ex-ministro Marcos Pereira, e a bancada republicana no Congresso.

Veja a íntegra do comunicado:

“O PRB (Partido Republicano Brasileiro) vem a público informar a retirada da pré-candidatura do empresário Flávio Rocha a presidente da República.

A decisão foi tomada em conjunto entre o presidente nacional do partido, ex-ministro Marcos Pereira, Rocha e a bancada republicana no Congresso.

Há um entendimento claro de que o País não pode flertar com os extremos e, por isso, mais do que nunca durante todo o processo, é fundamental que as forças de centro se unam num único projeto.

Ao deixar a pré-candidatura, o PRB e Flávio Rocha abrem espaço para o diálogo firme em busca de construir a proposta mais equilibrada para o Brasil. O país não pode errar.

A partir de agora, os republicanos estarão integralmente debruçados em liderar esse processo e fazer valer a vontade da maioria dos brasileiros, que é o equilibro econômico, a retomada do crescimento e o reencontro com o emprego”.