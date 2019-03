Tragédia em Suzano atesta fracasso do estatuto do desarmamento, diz Flávio

São Paulo — O massacre que aconteceu na escola Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, causou repercussão entre autoridades e políticos. O senador Flávio foi o primeiro da família Bolsonaro a se pronunciar nas redes sociais sobre a tragédia.

“Mais uma tragédia protagonizada por menor de idade e que atesta o fracasso do malfadado estatuto do desarmamento, ainda em vigor”, escreveu ele em seu perfil no Twitter.

Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas covardemente assassinadas no colégio em Suzano.

Mais uma tragédia protagonizada por menor de idade e que atesta o fracasso do malfadado estatuto do desarmamento, ainda em vigor. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2019

O comentário de Flávio vai ao encontro do que Major Olímpio disse mais cedo, quando afirmou que “o estatuto do desarmamento é uma farsa”.

Logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou sobre o caso:

Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atendado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2019

A tragédia deixou dez mortos. A maioria eram crianças que frequentavam a escola.