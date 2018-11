Flávio Bolsonaro diz que há nomes dentro do MDB para comandar Senado

Brasília – O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente eleito, afirmou nesta terça-feira que há nomes dentro do MDB para comandar o Senado, mas o presidente da Casa precisa ter “algum” alinhamento com o próximo governo.

Segundo ele, as conversas ainda estão numa fase preliminar, e adiantou que não pretende se colocar como candidato ao posto.

“Se essa é a tradição da Casa, a gente tem que seguir”, disse, referindo-se ao costume de conferir a presidência à maior bancada.

“Com certeza no partido de maior bancada há nomes”, afirmou, acrescentando que por ora teve apenas “conversas de bastidores”.

“Estou aqui para somar e ajudar as propostas do governo Bolsonaro a serem aprovadas no Senado Federal”, declarou. “E isso passa por um presidente que tenha algum alinhamento.”

Aliados do presidente eleito, Jair Bolsonaro, não nutrem simpatia por uma eventual candidatura de Renan Calheiros (MDB-AL), que já comandou a Casa mais de uma vez e reelegeu-se senador na esteira da popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste.