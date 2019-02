Flamengo e Fluminense lamentam acidente com time da Chapecoense

Dois dos maiores times cariocas, Flamengo e Fluminense, lamentaram o acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. O Flamengo colocou o escudo do clube catarinense junto com o seu na foto do perfil na rede social Twitter e disse que toda a “Nação” flamenguista está unida em um só coração com o clube de Santa Catarina.

“Muita força e fé também para os amigos da Fox Sports e jornalistas de todos os canais de comunicação presentes no voo. O Clube de Regatas do Flamengo presta publicamente seu apoio #ForçaChape”, pronunciou-se o clube carioca no Twitter.

O Fluminense, por sua vez, disse lamentar profundamente o acidente. “Em nome da diretoria, jogadores e funcionários, o tricolor presta solidariedade e apoio aos familiares das vítimas dessa terrível tragédia”.