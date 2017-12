Fifa suspende Del Nero por 90 dias e o obriga a renunciar na CBF

Jamil Chade, do Estadão Conteúdo

Genebra – O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi suspenso de forma provisória pela Fifa de todas as atividades do futebol.

A suspensão terá uma duração de 90 dias e foi anunciada nesta sexta-feira pelo Comitê de Ética da entidade que comanda o futebol mundial. A decisão também o obriga a deixar a presidência da CBF.

Indiciado nos Estados Unidos por corrupção ainda em 2015, o brasileiro insistiu em se manter no cargo de comando do organismo que comanda o futebol nacional.

Para evitar a sua prisão, optou por não sair do Brasil desde que o escândalo da Fifa estourou e provocou a prisão de uma série de dirigentes de peso, entre eles José Maria Marin, ex-presidente da CBF, que está sendo julgado nos Estados Unidos.

Na Fifa, o processo contra Del Nero foi aberto ainda em 2015. Mas, por meses, a entidade afirmou que não teria como puni-lo por falta de provas. Nem mesmo os documentos enviados pela CPI do Futebol, no Senado, foram suficientes.

Mas, com a avalanche de novas documentações dos procuradores norte-americanos durante o julgamento de José Maria Marin, nos EUA, Del Nero foi amplamente citado como tendo sido beneficiado por propinas no valor de US$ 6,5 milhões.

Mesmo a defesa de Marin usou o argumento de que era Del Nero quem de fato mandava na CBF, enquanto era vice-presidente.

A reportagem do Estado revelou na última quinta-feira que, dentro da Fifa, a opinião era de que a posição de Del Nero na CBF era “insustentável”.

Os documentos dos procuradores norte-americanos acabaram chegando até o Comitê de Ética da Fifa que, agora, optou por uma suspensão provisória.

Além dos 90 dias de suspensão, o órgão explica que esse período poderá ser ampliado por mais 45 dias.

“Durante esse tempo, Del Nero está banido de todas as atividades do futebol, tanto em nível nacional como internacional”, declarou o Comitê de Ética da Fifa. “A suspensão entra em vigor imediatamente”, anunciou.

Na prática, o cartola pode ficar fora do futebol até o dia 1º de maio de 2018, afetando inclusive sua ideia de convocar novas eleições da CBF em abril.

Com a decisão tomada, caberá agora à entidade avaliar nos próximos meses se suspende de forma definitiva o brasileiro ou se lhe impõe apenas uma multa.

Del Nero ainda poderá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Mas, para se defender, terá de viajar até a Suíça, o que implicaria em sua prisão e eventual extradição aos Estados Unidos.