Fiesp: usinas e frigoríficos puxam alta do emprego

São Paulo – A indústria alimentícia foi responsável pela geração de praticamente metade dos empregos criados pela indústria paulista no mês de fevereiro. De acordo com dados divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o setor de produtos alimentícios registrou um saldo positivo de 9.490 postos de trabalho no mês passado, de um total de 20,5 mil vagas criadas por todos os setores da indústria.

“Grande parte dessas vagas foi criada pelas usinas de açúcar e outra parte importante pelos frigoríficos”, disse o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini. As usinas de açúcar e álcool criaram em fevereiro 30,1% dos postos de trabalho na indústria paulista. No total, foram 6.175 vagas. “Estamos no período de plantio da safra de cana-de-açúcar e variações positivas no nível de emprego do setor devem continuar até a fase da colheita”, afirmou Francini.

Para 2011, a Fiesp espera que o nível de atividade da indústria de transformação brasileira cresça 4% e que o emprego industrial aumente 3%. “Será um ano bem mais calmo que os de 2010, quando tivemos uma forte recuperação, e de 2009, quando sofremos os efeitos da crise”, disse. “Não esperamos nada de espetacular.”

Outros setores que registraram destaque positivo no nível de emprego foram os de produtos de metal, com criação de 2.533 vagas, veículos automotores (1.872), couro e calçados (1.529), coque e produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (1.512) e máquinas e equipamentos (1.129). Entre os que mais demitiram estão metalurgia, com 852 dispensas, máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-175) e vestuário e acessórios (-103).

No mês passado, o nível de emprego aumentou 1,17% no interior do Estado e 0,28% na Grande São Paulo. Das 36 diretorias regionais do Estado, 27 criaram empregos, seis demitiram e três mantiveram o nível de emprego estável. Entre os destaques positivos estão as cidades de Araraquara, Araçatuba e Franca, com alta no nível de emprego de respectivamente 4,97%, 3,69% e 3,52%, puxadas principalmente pelos empregos gerados nas usinas de açúcar e álcool, pela indústria de calçados e por produtos têxteis.

Já os destaques regionais negativos ficaram com Botucatu, Santos e Diadema, com quedas no nível de emprego, respectivamente, de 2,84%, 0,71% e 0,57%, puxadas pelas indústrias de vestuário e minerais não metálicos, produtos químicos e produtos de borracha e plástico.