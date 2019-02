Fies divulga resultado do programa para 2019; site apresenta instabilidade

São Paulo — O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) acaba de divulgar o resultado do programa para o ano de 2019. A lista dos aprovados pode ser conferida no site do programa.

Usuários reclamam de instabilidade no portal.

só queria que o site do fies funcionasse — é o alezin safadin (@alezillaX) February 25, 2019

Quando finalmente sai o resultado do fies o site fica sobrecarregado e não consigo ver nada — gabryel bernard (@gabryelbernard) February 25, 2019

Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na modalidade P-Fies. As duas modalidades têm apenas uma chamada.

Os estudantes pré-selecionados para a modalidade juro zero devem complementar suas informações no FiesSeleção, no endereço eletrônico, no período de 26 de fevereiro a 7 de março de 2019, para contratação do financiamento.

Já os aprovados pelo P-Fies devem verificar os procedimentos com os agentes financeiros operadores de crédito e as instituições de ensino superior. Na modalidade P-Fies não há lista de espera.

Na modalidade juro zero, aqueles que não forem selecionados serão incluídos automaticamente na lista de espera. Esses estudantes devem acompanhar sua eventual pré-seleção do dia 27 de fevereiro a 10 de abril, na internet.