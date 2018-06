FI-FGTS tem chamada de R$ 4,85 bilhões para projetos de infraestrutura

O Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) vai liberar R$ 4,85 bilhões para até 15 projetos de infraestrutura, prioritariamente na área de saneamento.

O Comitê de Investimentos do fundo se reuniu hoje (27) em Brasília e aprovou o quarto edital da chamada pública para receber propostas de empresa para análise de investimentos.

O edital será lançado amanhã (28) e ficará aberto até 31 de agosto. O resultado, com os projetos selecionados, será divulgado até 31 de outubro.

O edital vai abordar as regras, condições mínimas, restrições, critérios, prazos, documentos, forma de apresentação das informações necessárias e todas as etapas do processo.

Segundo Cássio Viana, representante do comitê, este edital vai ter uma limitação no número de projetos contemplados na área de energia, para abrir espaço para outros setores, em especial saneamento e logística.

“O fundo sempre trabalha nesse cenário. Queremos incentivar, sem criar restrições, que as empresas venham atuar nos setores onde tem menor carência de investimentos, na maior governança possível, com a maior geração de impacto social possível, e isso medimos pela geração de emprego ou pela situação econômica da região geográfica em que ele vai estar desenvolvido”, explicou.

Nas três rodadas anteriores do chamamento público, sete projetos foram habilitados, no valor total de R$ 2,6 bilhões. Seis desses projetos são para o setor elétrico e um na área de saneamento.

O FI-FGTS usa parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores para investir na construção, reforma, ampliação ou implantação de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, aeroportos, energia e saneamento.