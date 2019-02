FI-FGTS poderá aplicar recursos em aeroportos

Brasília – O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) autorizou a inserção de obras em aeroportos como um dos setores passíveis de aplicação dos recursos do FI-FGTS (fundo de investimento).

A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 11, na última reunião deste ano dos conselheiros.

Na reunião de hoje também foi decidido que os financiamentos habitacionais contratados com recursos do Fundo terão novas exigências de cumprimento em relação às normas fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Inmetro e Ministério das Cidades terão que expedir parecer de qualidade a componentes de obras, sistemas construtivos e projetos de engenharia. O objetivo é dar mais segurança às obras realizadas, informa o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).