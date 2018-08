Feridos em explosão na UFRJ não correm risco

Uma explosão em um dos laboratórios do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) deixou três pessoas feridas. Todos foram levados para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O técnico Nelson Aguiar foi medicado e liberado. A aluna de doutorado Isabela da Rocha Silva e o técnico Oswaldo Freire permanecem internados, mas segundo nota divulgada pela Coppe, o estado de saúde de ambos é estável e eles não correm riscos graves.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 na sala de polimento de amostras, no Laboratório Multiusuário do Programa de Engenharia Metalúrgica e de materiais. Os feridos foram atendidos pela Brigada de Incêndio da universidade e, posteriormente, levados para o hospital.

O diretor da Coppe, Edson Watanabe, explicou que o laboratório servia como área de preparação de amostras que depois seriam processadas em outro laboratório. Ele disse que os técnicos são experientes e bem treinados.

“Pelo tipo de comportamento das pessoas foi uma coisa completamente inesperada. São técnicos treinados, deve ter acontecido alguma coisa errada que a gente tem de apurar”, disse o diretor à Agência Brasil.

Agora à tarde, o prédio já estava liberado, com exceção do laboratório que passa por uma limpeza. Segundo o diretor, algumas pessoas já pretendiam voltar ao trabalho.

A Coppe é o maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina.