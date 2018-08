Feridos em explosão de gasômetro da Usiminas tiveram alta hospitalar

São Paulo – Todos os 34 feridos na explosão no gasômetro na usina de Ipatinga da Usiminas nesta sexta-feira (10) já tiveram alta hospitalar, informou hoje a empresa. A siderúrgica mineira afirma que investiga as causas do ocorrido por equipes técnicas, com o apoio de autoridades competentes. A empresa destaca que não sabe quando sua operação retomará a plena carga. No entanto, a empresa relatou que continua com o plano de retomada gradual de suas atividades.

A Usiminas disse, ainda, que realizou, com o apoio das autoridades públicas, um monitoramento da presença de gases na comunidade e que “não há registro de anormalidades, nem risco para a população”.

“Algumas áreas sem conexão com o setor afetado pela ocorrência, como Despacho, Laminação a Frio e Unigal, estão reiniciando suas atividades”, explicou a empresa no comunicado.