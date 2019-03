SP: feriado de Carnaval já provoca lentidão no trânsito nesta sexta

Renata Okumura, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Motoristas que deixam a capital paulista rumo ao litoral já enfrentam tráfego intenso e tempo chuvoso na manhã desta sexta-feira, 1º. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 2 milhões de veículos devem pegar as estradas neste feriado prolongado de carnaval.

Vale lembrar que o rodízio municipal para veículos leves e pesados será suspenso entre segunda-feira, 4, e Quarta-Feira de Cinzas, 6.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), já havia, por volta das 10h50, trafego intenso na rodovia Padre Manoel da Nóbrega nos seguintes trechos: Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. O tempo também está chuvoso em todo a via.

A rodovia dos Tamoios registra apenas garoa com neblina em alguns trechos, mas não há registro de lentidão nesta manhã. A mesma situação ocorre na Rio-Santos e na Mogi-Bertioga, rumo ao litoral.

A rodovia Fernão Dias o tráfego permanecia lento no horário acima, no sentido Belo Horizonte, do km 479 ao km 477, devido ao excesso de veículos.

No sentido São Paulo, havia lentidão do km 89 ao km 90, na região de Guarulhos, também pelo fluxo intenso de veículos. A concessionária que administra a rodovia orienta ainda o motorista a evitar o trânsito nesta sexta-feira, entre 18h e meia-noite, período que será de maior movimento na via.

A rodovia Presidente Dutra e a rodovia dos Bandeirantes apresentavam tráfego intenso somente na chegada a capital paulista. Já a rodovia Régis Bittencourt tinha boas condições de tráfego.