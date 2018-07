Família é encontrada morta em hotel de Florianópolis

São Paulo – Cinco corpos foram encontrados nesta sexta-feira, 6, em um hotel na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Santa Catarina. Segundo a imprensa local, as vítimas eram da mesma família e foram encontradas amarradas. A única sobrevivente seria uma funcionária do hotel, que teria conseguido fugir e chamar a polícia.

Informações preliminares apontam que três homens armados fizeram seis pessoas reféns e cinco vítimas foram mortas por asfixia. De acordo com o site G1, símbolos de uma facção criminosa foram deixados na parede do local.

O site afirma ainda que um corpo foi encontrado pelos policiais na lavanderia do hotel, dois em quartos no segundo andar e os demais no terceiro andar. Aparentemente, não houve disparo de arma de fogo, mas os agentes detectaram gasolina espalhada pelos locais onde as vítimas foram encontradas.

A reportagem do G1 afirma, ainda, que a família era de São Paulo e morava no hotel.