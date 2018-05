Falta de combustíveis deixa 6 localidades de Rondônia no escuro

São Paulo e Rio de janeiro – A falta de combustíveis ocasionada por uma greve de caminhoneiros no Brasil deixou no escuro seis localidades de Rondônia que dependem de geração termelétrica, informou a Eletrobras nesta sexta-feira, ressaltando que a capital e a maior parte do Estado não enfrentam problemas porque estão conectadas ao sistema elétrico nacional.

“As localidades de Buritis, Machadinho D’Oeste, Campo Novo, Vale do Anari, Costa Marques e Alvorada D’Oeste já não possuem mais combustíveis para manter o fornecimento de energia elétrica”, afirmou em nota a estatal, responsável pela distribuição de eletricidade no Estado.

Segundo a companhia, 90 por cento de Rondônia é abastecida com energia do sistema interligado, o que evita o risco de blecautes associados ao protesto, que teve início em 21 de maio.

“Somente as cidades abastecidas por usinas termoelétricas, chamados de Sistemas Isolados, é que estão sujeitas a racionamento, pela impossibilidade de chegada de combustíveis”, explicou a Eletrobras.

As cidades que enfrentam risco são Distrito de Rio Branco, Jacinópolis, Rio Pardo, Cujubim, São Francisco, União Bandeirante, Vista Alegre, Nova Califórnia, Extrema e Triunfo.

A estatal adicionou, ainda, que circulam diversos “boatos” e “mensagens falsas nas redes sociais” sobre problemas no fornecimento em outras regiões de Rondônia.

Outros Estados abastecidos pela Eletrobras na região Norte e que utilizam energia de termelétricas, como Acre e Roraima, não sofrem problemas com estoques de combustível, ainda segundo a Eletrobras.